W sprawie "dwóch wież" prokuratura Ziobry nie wszczęła śledztwa. Mariusz Błaszczak udaje, że nie wie, o co chodzi

Chociaż to Gerald Birgfellner przedstawił dowody - nagrania, faktury, wyciągi z kont, pełnomocnictwa - to on miał kłopoty za rządów PiS-u. - To, że są nagrania i że są dokumenty, to jeszcze nie znaczy, że z nich wynika uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstwa - mówił wówczas Stanisław Piotrowicz, ówczesny poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego.