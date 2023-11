W Polsce przybywa chorych na COVID-19. Eksperci wiążą to z sezonem infekcyjnym i zmianą pogody

czytaj dalej

Badań w kierunku raka piersi oraz raka szyjki macicy będzie więcej i można będzie wykonywać je częściej. Wszystko po to, by zachorowań było mniej. Już teraz bezpłatna mammografia jest dostępna dla kobiet od 45. do 74. roku życia, a cytologia - od 25 do 64 lat. Na oba badania nie jest potrzebne skierowanie.