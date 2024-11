"To jest nieprawdopodobne poczucie bezkarności. Uważano, że pan minister Ziobro wszystko może"

czytaj dalej

Elon Musk dołączył do sztabu Trumpa pod koniec jego kampanii. Teraz to prezydent elekt właśnie z nim konsultować ma nominacje do swojej administracji. Trump w pierwszym przemówieniu po wygranej nazwał go wschodzącą gwiazdą Ameryki, sam Musk nazywa siebie pierwszym kolegą prezydenta w nawiązaniu do pierwszej damy. Jak zdobył tę funkcję i kiedy zaczął się o nią starać?