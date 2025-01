Jeśli polityków zapytać, jaki to będzie rok, to wielu odpowie: rok wyborczy. Z całą pewnością kampania prezydencka zdominuje polityczną rzeczywistość w najbliższych miesiącach, a może i dłużej. Pierwsze akordy poznaliśmy już w prekampanii. Jednocześnie pojawiają się pytania, czy PiS zmieni swojego kandydata.

- Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał. (...) To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię, jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością - podkreśla prof. Antoni Dudek, historyk i były członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.