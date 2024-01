Tak wygląda świat według PiS. "Oni kłamią nawet, kiedy nie muszą"

Staramy się ze sobą rozmawiać - tak prokurator generalny Adam Bodnar opisuje swoje relacje z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Dariusz Barski to kolega Zbigniewa Ziobry i za czasów Zbigniewa Ziobry nie krytykował decyzji przełożonego. Teraz Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie w sprawie odwołania z delegacji ponad stu prokuratorów. Według działu prasowego - autorzy z nazwiska nie są wskazani - spowoduje to negatywne i nieodwracalne skutki prawne. Prokurator generalny jest pewien, że odwołanie kogoś z delegacji do Prokuratury Krajowej czy regionalnej to nic groźnego, a tylko oszczędność. - Prokuratorzy zostają w systemie. Oni dalej są prokuratorami - podkreśla Adam Bodnar.