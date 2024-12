"Ta sympatia do Kremla gdzieś wybrzmiewała". Były wiceminister w reżimowej telewizji Łukaszenki

Tomasz Szmydt to przykład innego człowieka związanego z PiS-em, który skończył na Białorusi. Tomasz Szmydt za rządów Zjednoczonej Prawicy był szefem biura w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa, zamieszany był też w aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na przełomie kwietnia i maja uciekł na Białoruś. Poprosił Łukaszenkę o azyl i go dostał.

- To jest oczywiste. To jest zdrada - mówi o całej sytuacji Zbigniew Konwiński. - Sędzia Szmydt - i to trzeba powołać komisję śledczą - to była dokładnie realizowana operacja rosyjskiego GRU. Wpuszczony szpion - komentuje Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.