Szpital w Pionkach "w latach PO miał praktycznie przestać istnieć"? Tak twierdzi premier, ale prawda jest zupełnie inna

"Miał pójść w likwidację, w odstawkę, w latach Platformy Obywatelskiej" - mówi premier o szpitalu w Pionkach. Tylko, że placówka miała zostać połączona ze szpitalem powiatowym w Iłży i nie było to za czasów PO, tylko PiS.

Problem polega na tym, że tylko koniec zdania jest prawdziwy, bo szpital powiatowy w Pionkach miał zostać połączony ze szpitalem powiatowym w Iłży, co wynika z projektu uchwały Rady Powiatu Radomskiego w tej sprawie z 2017 roku. Nie rządziła wtedy w Polsce Platforma Obywatelska, tylko PiS.

Szpitale powiatu radomskiego miały się połączyć, zmuszone do tego przez PiS, które wtedy wprowadzało tak zwaną sieć szpitali. Szpitale, które nie spełniały kryteriów, nie mogły liczyć na wejście do sieci, a co za tym idzie - finansowe przetrwanie.