"Można jedną ręką brać prysznic, a drugą mieszać w garnku". Sześciometrowe mieszkanie do wynajęcia

Nietypowa oferta na rynku mieszkaniowym - sześć metrów kwadratowych. Nie chodzi o komórkę na rower czy wózek, chodzi o sześć metrów kwadratowych do mieszkania. Jak wygląda to szaleństwo za 850 złotych miesięcznie?

Deweloper poza kamerą mówi, że o niczym nie wiedział

Mieszkańców zdziwił hałas i światła ze schowka. Zaalarmowali dziennikarzy "Tygodnika Podhalańskiego". - To pomieszczenie do przechowywania przedmiotów. Nie wyobrażam sobie, że sam mógłbym komuś takie coś wynająć. Sam nie chciałbym mieszkać w takich warunkach - komentuje Sebastian Kołodziejczak, mieszkaniec osiedla w Nowym Targu.

Deweloper poza kamerą mówi, że o niczym nie wiedział i że nie odpowiada za to, iż ktoś zmienił przeznaczenie pomieszczenia. Polski Związek Firm Deweloperskich oburza się na sześć metrów. - Dotyczy rynku wtórnego, tak zwanego fliperskiego. My się odcinamy - komentuje Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. - To, co się wydarzyło w Nowym Targu, to jest już jakiś hard level - dodaje.