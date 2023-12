Studenci z Poznania walczą o akademik. "Każdy z nas się poczuł wyrzucony z własnego domu"

Poznańscy studenci wracają do akademika, by go okupować. Mają śpiwory, transparenty i hasła. Okupację planują do skutku - aż legalnie pozwoli się im tam zamieszkać. Nowy rok akademicki oznaczał wyprowadzkę z powodu stanu 60-letniego budynku. Uniwersytet zapewnia miejsca dla co dwudziestego studenta. - Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w tym roku oferuje 1535 miejsc w pięciu domach - informowała w październiku Małgorzata Rybczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Akademik, który tutaj jest, został zamknięty. Prawdopodobnie zostanie to sprzedane prywatnemu deweloperowi - przekazuje student Szymon Radomski. To kłopot dla ponad trzystu studentów. Wprawdzie akademika nie ma - ale w jego miejscu funkcjonuje wciąż hotel. - Tak naprawdę każdy z nas się poczuł wyrzucony z własnego domu - dodaje studentka Paula Macioszek.