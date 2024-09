Sanepid kontroluje, czy żywność, która miała styczność z wodą powodziową, została zutylizowana

W wielu miejscach powodziowy koszmar może już odpłynął, ale nie przeminął. - Ta woda miesza się z różnymi innymi zabrudzeniami. Ja tak podejrzewam, że to nie jest bezpieczne - wskazuje pani Wioletta, mieszkanka Oławy.

Tysiące artykułów nie nadaje się do niczego i stanowi ukryte zagrożenie, dlatego sanepid ruszył z kontrolami. Kontrolerzy podkreślają, że nie można żałować, że ta żywność się zmarnuje. Bezpieczeństwo przede wszystkim. - Każda, która miała styk bezpośredni z wodą powodziową, bądź została zalana, musi być po prostu wyrzucona. Natomiast w przypadku sklepów musi podlegać utylizacji - wyjaśnia Magdalena Mieszkowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Na skutek powodzi ucierpiało prawie 1300 sklepów, barów i restauracji. Połowa z nich to super i hipermarkety, sklepy oraz kioski. Każdy z nich, by znowu rozpocząć działalność, musi dostać zielone światło. Bezpieczne zakupy żywności można już robić w ponad pół tysiącu z nich.

Eksperci alarmują, że nawet hermetycznie zamknięte produkty mogą być groźne. - Butelka, słoik czy puszka nie nadają się również do wtórnego użycia po skażeniu wodą powodziową. Z prostej przyczyny, my nie jesteśmy ich w stanie wysterylizować, oczyścić, wydezynfekować w taki sposób, że podczas otwierania nie dojdzie do skażenia - tłumaczy dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.