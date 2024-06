Sąd rozstrzygnął: nie można zakazać wejścia z psem na plażę. Co to oznacza w praktyce?

W tej sprawie interesy plażowiczów bez psów i plażowiczów z psami są sprzeczne. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który w rozstrzygnięcie sporu włączył sąd. Jest rozstrzygnięcie - nie można zakazać wejścia z psem na plażę. To nie znaczy, że dalej jest wolna amerykanka.

- Narusza konstytucyjne prawo do swobody przemieszczania się, narusza również prawo własności właściciela psa - wymienia Piotr Mierzejewski, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Dyrektor ośrodka nie może takich zakazów wprowadzać. Może jedynie wprowadzać te zasady, które mają na celu ograniczenie uciążliwości dla innych osób - dodaje.

Sądy sobie, miasta sobie

- Zostały te regulaminy zmienione, natomiast jeśli chodzi o reakcje naszych gości, to tyle samo zwolenników, ile przeciwników takiego pomysłu - informuje Izabela Piwowarska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

No i powstaje zamieszanie, bo o ile w Świnoujściu psom na plażę wstęp dozwolony, to tam, gdzie miejskie uchwały ograniczające wstęp obowiązują, nawet jeśli naruszają konstytucję, każdorazowo trzeba najpierw je zaskarżyć i w sądzie uchylić - podpowiada Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obawy przeciwników zwierząt na plaży

Summer i Zuri plażują na specjalnie wyznaczonej psiej plaży. Dla obu to miła odmiana po życiu w schronisku. - Nie dzieją się dantejskie sceny. Wręcz odwrotnie, my się poznajemy. Zwierzęta łączą ludzi, nie dzielą - mówi Rafał, opiekun Summer i Zuri. - Pieski do wody nie robią siusiu, a więc najczystsza woda, najczystsza plaża - dodaje.