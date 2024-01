RSV jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci. Na niektórych oddziałach zaczyna brakować miejsc

RSV jest wirusem najgroźniejszym dla najmniejszych i bardziej zakaźnym niż wirusy grypy. To właśnie on jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji najmłodszych dzieci. Objawy, jakie są z nim związane, to - poza gorączką - problemy z jedzeniem i przede wszystkim z oddychaniem. - Występują bardzo duże duszności. Są pacjenci, którzy muszą zostać hospitalizowani. Są również dzieci, które muszą zostać przekierowane na intensywną terapię - mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Podczas terapii dzieci potrzebują pomocy w oddychaniu.

Groźny dla najmłodszych i dla seniorów

Dla Ignasia groźne stało się to, z czym bez problemu radzili sobie starsi. - Ja mam dwóch synów, więc tak naprawdę oni przynieśli to do domu. Oni się wybronili z tego, ale Ignaś jest malutki, więc gorzej przechodzi - mówi Małgorzata, mama Ignacego. To prawidłowość, którą widzą też lekarze. - Jeżeli to dziecko starsze przyniesie taką infekcję do domu, to ryzyko tego, że to młodsze dziecko zachoruje, wynosi ponad 50 procent - ostrzega doktor Ilona Derkowska.