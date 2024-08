Rodzice tracą pieniądze, dzieci - marzenia o wakacyjnym wyjeździe. Nie wiadomo, co boli bardziej. Odwołany obóz może się zdarzyć, a nieuczciwego organizatora można sprawdzić i wyłapać, ale nie zawsze się to udaje.

Katarzynie S. od marca zeszłego roku w ogóle nie wolno organizować wypoczynku. Zakazał jej to mazowiecki urząd marszałkowski po zgłoszeniu, że kobieta działa bez koniecznych rejestracji. - Drugiego zakazu dać nie możemy, jedyne co można teraz zrobić, to zgłosić to do organów ścigania - przekazuje Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.