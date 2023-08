Pytania o sens referendum w dniu wyborów. "Cyniczny, sprytny, przemyślany i przewrotny zabieg z dziedziny PR-u politycznego"

To referendum nie jest potrzebne, bo nie ma sporu wokół odpowiedzi na żadne pytanie - przekonuje opozycja i uważa, PiS chce robić referendum razem z wyborami, by mobilizować swoich i wydawać pieniądze poza budżetem na kampanię. Z kolei młodzi działacze ze Stowarzyszenia Nowa Generacja zwracają uwagę, że pieniądze wydane na referendum mogłyby zostać inaczej wykorzystane - na przykład na ochronę zdrowia Polaków.

Rząd skierował już do Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum z czterema ogłoszonymi już wcześniej przez polityków PiS-u pytaniami i uzasadnianiami. - To jest gra na strachu, lęku, obawach, a równocześnie to jest sposób mobilizowania środków na kampanie wyborczą - uważa Aleksander Smolar, były prezes Fundacji im. Stefana Batorego. - Opozycja w tej sprawie daje jasne odpowiedź, więc PiS oszukuje ludzi - podkreśla Robert Biedroń, eurodeputowany Lewicy.

Zarzuty w kierunku opozycji

- Pytanie o bezpieczeństwo przedstawia facet, który przez pół roku nie wiedział o tym, że przez pół Polski przeleciała rosyjska rakieta - zaznacza Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy. - To nie jest pytanie ludzi o to, za czym są, tylko niezwykle cyniczny, sprytny, przemyślany i przewrotny zabieg z dziedziny PR-u politycznego - ocenia Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Scenariusz węgierski

- (PiS - przyp. red.) chce wykorzystać to referendum, jak Orban na Węgrzech, do tego, żeby zmobilizować ludzi, którzy nie chcą iść głosować i wygrać te wybory w sposób niesprawiedliwy - uważa Robert Biedroń, eurodeputowany Lewicy. - My proponujemy, zamiast tych czterech pytań, jedno pytanie: "czy jesteś za odsunięciem PiS-u od władzy?"- mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Tak naprawdę o tym są te wybory - to jest najważniejsze referendum: my czy oni - wskazuje Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej.