Przygotowali specjalną ustawę, by chronić Puszczę Białowieską. "98 procent Polaków jest za ochroną"

Był rok 2017. Władza PiS jedną polityczną decyzją wprowadziła do Puszczy Białowieskiej harwestery, które na potęgę karczowały najcenniejszy polski las. W styczniu 2022 roku PiS - także jedną decyzją - wpuścił do Puszczy Białowieskiej ciężki sprzęt, by budować mur. - Z jednej strony degradacja, dewastacja przyrody, ale z drugiej strony to też wypowiedzenie przez państwo wojny przeciwko przyrodzie i przeciwko społeczeństwu - mówi o tych decyzjach Karolina Kuszlewicz, adwokatka i przewodnicząca Komisji do spraw Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. Ta wojna została wypowiedziana przez polityków i uderzyła w największe przyrodnicze dziedzictwo w Polsce.