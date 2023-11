Przemoc, wykluczenie, kryzys w psychiatrii dziecięcej. Wyzwania stojące przed Rzecznikiem Praw Dziecka

czytaj dalej

We wtorek Sejm wznowi obrady. W planach ma wybranie składu komisji sejmowych. Mogą się też pojawić kwestie in vitro, bo nowa większość chce powrotu do wspierania go finansowo przez państwo. Rząd Mateusza Morawieckiego też ma zamiar złożyć swoje projekty ustaw dotyczących wakacji kredytowych, zamrożenia cen energii elektrycznej i przedłużenia zerowego VAT-u na żywność na kolejne sześć miesięcy. - Bardzo możliwe, że ten porządek obrad będzie rozszerzony o kolejne punkty weryfikujące to, co władza PiS-owska robiła przez ostatnie lata - zdradza poseł PO Marcin Kierwiński.