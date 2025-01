- To niebezpieczne i haniebne, że premier wykorzystuje służby specjalne, by siać panikę i odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń - ocenia Michal Šimečka, lider słowackiej opozycji.

"Kalka metod rosyjskich i węgierskich"

- Wzywamy ludzi, by nie stosowali przemocy i zachowywali się przyzwoicie, zatem w naszym przypadku na pewno nie mamy do czynienia z jakimś rodzajem blokady budynków rządowych - zapewnia Zuzana Janíčková, aktywistka obywatelska z Inicjatywy "Not In Our Country".