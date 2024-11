"To nie jest polityczny marsz" - mówią politycy, którzy w Sejmie zajmują miejsca klubu PiS i którzy 11 listopada w Warszawie wzięli udział w Marszu Niepodległości. Inaczej jednak widzą to politycy Konfederacji, którzy mówią o politycznym cynizmie.

Dla Konfederacji, partii na prawo od PiS-u, to, co robi Kaczyński i jego partia, to polityczny cynizm. Jeszcze przed marszem część narodowców publicznie, w internecie, proponowała Kaczyńskiemu, żeby został w domu. - Próbowali nas zniechęcić wśród wyborców prawicowych, konserwatywnych. Nie udało się im to, więc dzisiaj próbują być koło nas i zgrywać tych, którzy zawsze świętowali w Warszawie niepodległość - komentuje Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji.