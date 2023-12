Problemy z dostępem do szczepień przeciw COVID-19. "Wygląda to na wielki bałagan"

Wśród lekarzy i pacjentów rośnie frustracja, ale Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wkrótce do Polski trafi kolejna partia szczepionki, która chroni przed najnowszą mutacją wirusa. Starsze szczepionki mają chronić mniej. - Kolejna dostawa przewiduje 200 tysięcy. Z obliczeń naszych ekspertów wynika, że będzie to liczba wystarczająca - zapewnia Iwona Kania z Ministerstwa Zdrowia.

- Łatwiej jest poznać plany operacyjne polskiej armii niż plan Ministerstwa Zdrowia na to, co zamierza właściwie zrobić z naszym zdrowiem - ocenia działania władz profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Terminy dostaw tych szczepionek to jest około 18 grudnia - dodaje Izabela Baj, farmaceutka z apteki "Gemini".

Problemy systemowe

Lekarzy zniechęcały kłopoty z aplikacją do rządowych zamówień. To bolesny obraz choroby systemu. - Jeżeli chodzi o szczepionki, to oczywiście jesteśmy trochę jak drogowcy zimą. Spóźniliśmy się - uważa Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. - Sytuacja w tej chwili moim zdaniem jest wyraźnie gorsza niż w ciągu pierwszych trzech lat pandemii(...). W świadomości społecznej pandemia została odwołana. Polacy kupują prawie sto tysięcy testów dziennie w aptekach, wyniki tych testów nie są w systemie - zaznacza doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych.