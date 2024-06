Problemy PiS w Małopolsce. "Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad własną partią"

"Jest to dla nas sytuacja dla bardzo nieprzyjemna"

Głosowanie było tajne, ale niektórzy radni Prawa i Sprawiedliwości pokazywali karty do głosowania. Inni, jak mówi się nieoficjalnie mieli robić zdjęcia i przesyłać do władz partii.

- Jest to na pewno sytuacja dla nas bardzo zaskakująca i nieprzyjemna i wymagająca wyjaśnienia - mówił Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego.

Wewnętrzne walki w PiS-ie

- Radni wojewódzcy chcą mieć własną podmiotowość i to też pokazuje, że Jarosław Kaczyński stracił dzisiaj panowanie nad własną partią. Dzisiaj Jarosław Kaczyński już nie jest w stanie modelować sobie jak chce radnymi. To nie są maszynki do głosowania - mówił Miłosz Motyka, radny województwa małopolskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.