Prezes Kaczyński wciąż poszukuje idealnego kandydata PiS na prezydenta RP. Kim są faworyci?

Mariusz Błaszczak to kolejny polityk, którego niektórzy posłowie PiS ostatnio chętnie wskazywali. - Jest kilku świetnych kandydatów, na przykład Mariusz Błaszczak - przyznaje poseł Andrzej Śliwka. - Mariusz Błaszczak jest w porządku, to jest porządny człowiek - wtóruje poseł Wojciech Szarama. - Mariusz Błaszczak albo pani premier Beata Szydło - ocenia poseł Bartłomiej Wróblewski. - Biorąc całokształt spraw, najbardziej na tę funkcję pasują - dodaje.

Spory w PiS przed kongresem

Co w kontekście tych deklaracji ważne, wybór kandydata na prezydenta to przede wszystkim czas wewnętrznych sporów różnych grup w Prawie i Sprawiedliwości przed kongresem. Każda z frakcji próbuje przy okazji promować i utrzymywać w politycznej grze nazwisko swojego faworyta. Wielu jednak podkreśla, że ta publiczna dyskusja to też forma kampanii.

Na temat kandydatury Mariusza Błaszczaka wypowiedział się też Jacek Sasin. - Jeśli przyjmujemy koncepcję kandydata, który jest raczej nową twarzą, prezentuje pewną świeżość, nowe otwarcie, to oczywiście Mariusz Błaszczak nie jest w tym przypadku idealnym kandydatem, on reprezentuje inny typ kandydata - mówi poseł Sasin.

Co jest ważne dla Jarosława Kaczyńskiego?

Jak mówią nam nieoficjalnie politycy PiS, kluczowe dla Jarosława Kaczyńskiego jest, by ich kandydat nie reprezentował tylko jednej frakcji, by gwarantował wejście do drugiej tury, a potem osiągnął możliwie dobry wynik oraz by - niezależnie od tego, jak dużą popularność w kampanii zyska - nawet po wygranej w wyborach pozostał lojalny wobec Kaczyńskiego.