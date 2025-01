Pracownicy TV Republika zachowywali się jak służba bezpieczeństwa PiS i Zbigniewa Ziobry

Policja w piątek od rana próbowała ustalić miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry, by go doprowadzić na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Funkcjonariusze nie zastali go w jego domu. Nie było go także pod dwoma adresami w Warszawie. Okazało się, że były minister sprawiedliwości pojawił się w siedzibie TV Republika, gdzie udzielił wywiadu, dlatego tam właśnie udali się funkcjonariusze.