Kolejne sondaże pokazują to samo

Sondaż pracowni Opinia24 jest już kolejnym, w którym widać, że Mentzen nie tylko rośnie w siłę, ale i mocno zbliża się do kandydata PiS-u Karola Nawrockiego. W Konfederacji liczą, że to nie Nawrocki, ale właśnie Mentzen spotka się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim.

W Konfederacji wiedzą to bardzo dobrze. Tam teza jest taka - nie każdy wyborca Mentzena poparłby w drugiej turze Nawrockiego. Za to w drugą stronę może być inaczej. - Większość, jeśli nie wszyscy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości tylko po to, aby nie dopuścić Donalda Tuska do pełni władzy w Polsce, zagłosowałaby właśnie na Sławomira Mentzena - ocenia Wojciech Machulski.