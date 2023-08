Fatalne dane NFZ na temat znieczuleń podczas porodów

Na więcej niż połowie polskich porodówek znieczulenia do porodu nie podano ani razu przez cały 2022 rok. Dla setek kobiet to oznacza potworny ból, którego wcale nie powinno być.

W krakowskim Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Rafała Czerwiakowskiego znieczulenie do porodu w 2022 roku dostało 83 procent kobiet. To najlepszy wynik w Polsce. - Nie wyobrażam sobie, że jakiejś pacjentce mogłabym odmówić tego znieczulenia do porodu - mówi doktor Paulina Marcinek-Tyburska, ginekolożka ze Szpitala Ginekologiczno-Położniczyego imienia Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie.

Krakowski szpital to chlubny wyjątek. W skali kraju sytuacja jest fatalna. Na blisko 348 porodówek w całym kraju 195 nie wykonało w 2022 roku ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego. Wykonywało je 153 porodówki, ale 50 z nich zrobiło tych znieczuleń ledwie po kilka. To oficjalne dane NFZ. - Kobiety powinny takie szpitale po prostu omijać. W XXI wieku to jest wstyd dla systemu i dla lekarzy, dla szpitali, że kobiety rodzą w bólach - jest zdania Zbigniew Swoboda, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespoli Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Ból porodowy niestety jest porównywany do ciężkiego urazu. W dawnych czasach operowano również bez znieczulenia i część pacjentów przeżywała - mówi profesor Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym numer 1 w Lublinie.

Nie każda kobieta będzie chciała znieczulenie, niektóre będą miały do niego przeciwwskazania. Ale każda kobieta powinna mieć do niego dostęp. - Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje taką procedurę - zapewnia Marta Żbikowska-Cieśla, wielkopolski oddział wojewódzki NFZ. - W prawie mamy dostęp, natomiast w realizacji zero - dodaje Monika Piekarek, Fundacja "Rodzić po Ludzku".

W skali kraju odsetek znieczuleń to 14 procent. Są województwa, gdzie jest wyższy. Ale w większości znieczulenie dostaje kilka procent kobiet. Dwa w zachodniopomorskim i lubelskim, jeden procent w kujawsko-pomorskim i poniżej procenta w Wielkopolsce, gdzie w 2022 roku na blisko siedemnaście tysięcy porodów znieczulenie zewnątrzoponowe dostało 39 kobiet. - Jak jej (pacjentce - przyp. red.) odmówimy (znieczulenia - przyp. red.), to ona i tak urodzi, bo taka jest kolej rzeczy. A ten poród będzie dla niej traumą, strasznym przeżyciem - wyjaśnia profesor Marzena Dębska, specjalistka ginekologii, położnictwa i perinatologii z przychodni lekarskiej "Dębski Clinic".

Poza znieczuleniem zewnątrzoponowym są też inne metody - leki, masaże i gaz rozweselający. - Niestety nie mogą się równać pod względem skuteczności i bezpieczeństwa ze znieczuleniem zewnątrzoponowym - przyznaje profesor Czuczwar.

Różne standardy

Znieczulenia nie daje się kobietom i w małych szpitalach powiatowych i w dużych ośrodkach wojewódzkich, gdzie rodzi się najwięcej dzieci - jak w Toruniu. - Niestety w całej Polsce jest ten problem z dostępnością anestezjologów. W związku z tym znieczulenie to możemy zaoferować wtedy, kiedy anestezjolog jest dostępny - tłumaczy profesor Małgorzata Świątkowska-Freund z Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. W tej placówce anestezjolog musiał nie być dostępny ani razu, bo w 2022 roku nie wykonano tam ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego.

Brak anestezjologów to nie jedyny problem. Musi być też przeszkolony personel, przekonany do znieczuleń lekarz i dyrekcja, która znajdzie sposób na zbyt niską wycenę. Udało się to w Chorzowie, szpitalu z drugim najlepszym odsetkiem znieczuleń w kraju. - Na tym się nie da zarobić przy tych realiach NFZ. To jest decyzja dyrekcji szpitala, dalekowzroczna, nacechowana na standardy - przyznaje Zbigniew Swoboda.

Źródło: Fakty TVN