Polski rząd stawia zaporę na granicy z Białorusią, ale współpracuje z firmą, która tych imigrantów sprowadza

Jeśli popatrzeć na działania rządu w sprawie imigrantów z Azji i Afryki, to są one sprzeczne. Z jednej strony politycy prawicy nimi straszą i stawiają zaporę na granicy z Białorusią, z drugiej strony masowo ich sprowadzają. Jeden z pośredników to firma zarejestrowana na Białorusi, która sprowadzała też imigrantów dla reżimu Łukaszenki - tych samych, którzy szturmowali polską granicę.

- Bardzo ciekawym pośrednikiem jest pośrednik białoruski - mówi Michał Szczerba z PO. Chodzi o pośrednika, którego firma zarejestrowana jest w Mińsku, i który - na zlecenie polskiego MSZ - przyjmował i nadal przyjmuje wnioski wizowe. - Jest to ta sama firma, która ściągała na potrzeby reżimu Łukaszenki imigrantów do Mińska, którzy następnie próbowali przekraczać nielegalnie granicę polsko-białoruską - dodaje Szczerba. To z ich powodu na granicy powstał ponad stukilometrowy mur, który miał być zaporą nie do przejścia ale - co pokazali politycy KO - wyrwę w murze przygotowywał wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk.