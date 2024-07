Kary nałożone na Polskę przez unijne Trybunały za czasów rządu PiS-u to ogromne sumy. Łącznie kary za Izbę Dyscyplinarną przekroczyły 557 milionów euro, za konflikt z Czechami o Turów - ponad 68 milionów. Razem to niemal 2 miliardy 700 milionów złotych. Jednak sama zmiana władzy nie zatrzymała licznika, bo niektóre sprawy wciąż nie są zamknięte.

W unijnym sądzie w Luksemburgu toczy się rozprawa, którą Komisji Europejskiej wytoczył jeszcze rząd PiS-u. Chodzi o kary, które Bruksela nałożyła na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pytamy więc, co ze skargą poprzedniego rządu zrobi nowy? - Zdecydowaliśmy się podtrzymać tę skargę - informuje Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej.

Rząd PiS-u wytoczył sprawę Brukseli, licząc, że sąd zmniejszy naliczone kary. Tyle, że PiS uparcie twierdziło, że Izba Dyscyplinarna nie łamała europejskiego prawa. Dlaczego zatem nowa władza skargę podtrzymuje? - Jeżeli jest chociaż minimalna szansa na to, że chociaż część tych pieniędzy, które straciliśmy przez PiS, uda nam się odzyskać, to musimy każdą taką szansę wykorzystać - tłumaczy Adam Szłapka.

Rachunek wystawiony poprzedniemu rządowi tylko za sprawy związane z praworządnością jest aż trudny do wyobrażenia. Podliczyła to Najwyższa Izba Kontroli. Łącznie kary za Izbę Dyscyplinarną przekroczyły 557 milionów euro, za konflikt z Czechami o Turów - ponad 68 milionów. Razem to niemal 2 miliardy 700 milionów złotych, które straciliśmy, tylko dlatego, że rząd PiS-u wolał wojować z Unia Europejska.

- Tu nie chodzi o żadne wojowanie. Tu chodzi o pewne zasady, zgodnie z którymi mamy prawo reformować wymiar sprawiedliwości bez ingerencji organów zewnętrznych - komentuje Szymon Szynkowski vel Sęk, były minister do spraw Unii Europejskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To PiS powtarza od lat, ale nie zgodził się z tym żaden europejski sąd, stąd nałożone kary.

- Wszystkie zmiany, które zostały dokonane w wymiarze sprawiedliwości, naruszały standardy europejskie - ocenia Michał Wawrykiewicz, który uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dochodzą też odszkodowania zasądzane przez Trybunał Praw Człowieka za dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, za neosędziów, za zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa - za to wszystko państwo już musiało zapłacić setki tysięcy euro odszkodowań.

- Władze polskie są zobowiązywane do tego, by płacić kwoty tak zwanych słusznych zadośćuczynień - wskazuje Małgorzata Mączka-Pacholak, adwokatka. - Polski rząd wprowadzał działania, które kosztowały nie rząd, a obywateli 2 i pół miliarda złotych - podkreśla Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

To ogromna kwota. Wyższa niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała razem przez 32 lata. - To jest efekt 8 lat Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości czy też u sterów rządów - zaznacza Krzysztof Śmiszek, polityk Lewicy, który uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego.

PiS swojej winy nie widzi. Nowy rząd zastanawia się, czy można pozwać byłego premiera i jego ministrów. - Jest wręcz obowiązkiem Skarbu Państwa, aby podjąć akcją prawną mająca na celu poniesienie odpowiedzialności osobistej, finansowej przez te osoby, które do tego doprowadziły - uważa Michał Wawrykiewicz.

Za brak wprowadzenia przez PiS części unijnych rozwiązań płacimy do dzisiaj. To 4 miliony euro i 50 tysięcy dziennie za niewprowadzenie dyrektywy o łączności elektronicznej i 7 milionów plus 40 tysięcy dziennie za brak rozwiązań o sygnalistach. To czego nie zrobił rząd PiS-u, musi jak najszybciej wprowadzić nowa koalicja.

- Odszkodowania, te słuszne zadośćuczynienia, są płacone przez polski rząd, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z pieniędzy budżetu państwa, czyli wszystkich podatników i podatniczek w Polsce - zwraca uwagę Małgorzata Mączka-Pacholak.

