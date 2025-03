PiS atakuje nienawiścią Ewę Wrzosek. "To metoda tego środowiska politycznego, która polega na dehumanizacji"

Środowisko PiS coraz dalej posuwa się w politycznym wykorzystywaniu śmierci współpracowniczki prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Teraz wiąże ją ze Smoleńskiem. Coraz dalej też posuwa się w atakach na prokurator Ewę Wrzosek.

Śmierć Barbary Skrzypek trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka jest wykorzystywana przez PiS politycznie, tak jak katastrofa smoleńska. Na demonstracji zorganizowanej przez PiS w piątek były krzyże i cytaty z "Potopu" Henryka Sienkiewicza.

Tę atmosferę i te emocje buduje PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim, i wskazuje wroga - prokurator Ewę Wrzosek. - To, co robi pani Wrzosek, to jest wykazywanie pewnych cech psychopatycznych - mówi Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

To prokurator Ewa Wrzosek przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. Ta sama Ewa Wrzosek w 2020 roku wszczęła śledztwo w związku z organizacją tzw. wyborów kopertowych. Miała też być inwigilowana Pegasusem za rządów PiS.

- To metoda tego środowiska politycznego, która polega na dehumanizacji przeciwnika, na odebraniu mu człowieczeństwa, odebrania mu cech ludzkich, po to, by ludzie nie zadawali pytań. By ludzie tylko kierowali się czystą nienawiścią - uważa Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi.

Dubois: do soboty nikt nie podnosił jakichkolwiek zastrzeżeń co do przesłuchania Barbary Skrzypek TVN24

Dane osobowe Ewy Wrzosek w internecie

W sprawie Smoleńska PiS też miało swoich medialnych pomocników. Każdy, kto wątpił i prosił o dowody na zamach, był zaszczuwany. Ewa Wrzosek też jest w taki sposób traktowana. Dorota Kania, dla PiS-u medialny autorytet, opublikowała w internecie wniosek paszportowy Ewy Wrzosek ze zdjęciem i danymi, w tym z PESEL-em.

- Sytuacja z panem prezydentem Adamowiczem, gdzie go próbowano zaszczuć, gdzie go atakowano, gdzie wysyłano na niego tak zwanych dziennikarzy, oczywiście, pisowskich, i doszło do ogromnej tragedii, bo człowiek, który tego słuchał, zrobił to, o czym oni mówili - zwraca uwagę Dariusz Joński, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.

Podobnie jak w sprawie Smoleńska było wiele teorii Antoniego Macierewicza i żadna nie została udowodniona, tak teraz Jarosław Kaczyński prezentuje już nawet dwie wersje, kiedy ostatni raz rozmawiał z Barbarą Skrzypek.

Dlatego warto przypomnieć, że Barbara Skrzypek zeznawała jako świadek i nic jej nie groziło. Podpisała protokół przesłuchania. Nie byłoby wezwania jej do prokuratury, gdyby Jarosław Kaczyński nie prowadził biznesowych rozmów o budowie dwóch wież, a związany z nim biznesmen nie zgłosił oszustwa. To tego dotyczy śledztwo, a nie Barbary Skrzypek.

CZYTAJ TEŻ: Jest protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek

- To dzisiaj nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie - podkreśla Dariusz Korneluk, prokurator krajowy.

Za rządów PiS-u prokurator Ewa Wrzosek była szykanowana i inwigilowana Pegasusem. Teraz politycy PiS-u, Jacek Ozdoba i Marek Suski, planowali jej popychanie na poniedziałkowej demonstracji. Natomiast kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki powiedział, że nie jest zainteresowany bezpieczeństwem Ewy Wrzosek.

Co mówili politycy PiS przed siedzibą prokuratury TVN24

Źródło: Fakty TVN