Gdy najmniejszy ruch sprawia ból, przestaje się ruszać. Pani Anita Wasilewska od marca nie wstaje z łóżka. Od trzech lat nie wychodzi z domu. - Dopiero mam 30 lat. Chciałam zrobić to dla siebie. Skoro ważę około 300, przynajmniej 200 powinnam zgubić - wyznała pani Anita. Kobieta - jak przyznała reporterowi "Uwagi!" TVN Marcinowi Jakóbczykowi - jest na skraju życia. - To jest mój ostatni dzwonek, już nie wysiedzę dłużej na tym łóżku - stwierdziła.

To kwestia życia i śmierci - potwierdza pani Radosława Gelecińska, która od czterech miesięcy jest opiekunką pani Anity. - Przestała wierzyć w to, że kiedykolwiek wstanie z łóżka. Traci oddech. Gdy się położy, przygniata się własnym ciężarem - powiedziała pani Radosława.

Zamknięte koło staje się coraz bardziej szczelne - pomoc otrzyma, gdy schudnie, ale nie może schudnąć bez pomocy. - Mam się zgłosić do chirurga bariatry i porozmawiać o pomocy, a chirurg (powiedział - przyp. red.), że póki nie zejdę poniżej 200 kilo, to nie chce mnie widzieć na oczy - zrelacjonowała pani Anita.

Depresja i utrata córki

Nie chodzi o złą wolę - tłumaczą lekarze z różnych ośrodków. Przy tak wielkiej wadze jest ryzyko, że pacjentka nie przeżyje operacji. Kolejny warunek to determinacja - by po ewentualnej operacji zmniejszenia żołądka wytrwać w diecie i zdrowym trybie życia. - Pacjent musi mieć świadomość, czemu się poddaje, i że to nie jest łatwa droga, że to nie jest proste i to nie jest droga na skróty, że to jest ciężka, żmudna praca - podkreśla Monika Zacharzewska-Tomasik z z Działu Rozwoju, Promocji i Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.