"Odnowił" 200-letnią kapliczkę. Teraz może mieć poważne kłopoty

Przydrożna kapliczka stoi w Studzionce koło Pszczyny od 200 lat. Ten upływ czasu był już na niej widoczny. Widocznie nie wszystkim się to podobało, bo znalazł się konserwator-amator, który zakasał rękawy i kapliczkę odnowił. Teraz komisja konserwatorska oceni, czy to tylko uszkodzenie, czy wręcz zniszczenie zabytku.

Amatorski konserwator bardzo się starał, by kapliczka w miejscowości Studzionka cieszyła oko okolicznych mieszkańców. - Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, a więc objęty tą najmocniejszą formą ochrony - przekazuje Mirosław Rymer z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Teraz komisja konserwatorska oceni, czy to tylko uszkodzenie, czy wręcz zniszczenie zabytku. Każdy z tych przypadków to, niestety, odpowiedni paragraf. - Nie zakładamy, że osoba, która dokonała tej amatorskiej konserwacji, choć nie nazywałbym tego konserwacją, miała w założeniu zniszczenie zabytku - podkreśla Mirosław Rymer.

- Przemalujemy, będzie piękna, będzie wyglądać jak nowa. Natomiast myślę intuicyjnie, a raczej mnie intuicja nie myli, że jest to tak naprawdę obiekt, jeżeli chodzi o rzeźbę, bardzo wysokiej klasy, zasługujący na prawdziwą konserwację - komentuje dr hab. Monika Bogdanowska, konserwatorka zabytków.

Niedaleko Torunia powstanie 55-metrowy pomnik Matki Boskiej Paweł Abramowicz/Fakty TVN

Oby to stanowiło przestrogę dla amatorów konserwatorów

Takich kapliczek - jak w miejscowości Studzionka - w całej Polsce są tysiące, niektóre bardzo stare i zabytkowe. Nie obowiązuje ich maksyma "zrób to sam". - Jest to część naszej kulturowej tożsamości, dlatego koniecznie trzeba je chronić. Dziękuję za nagłośnienie tej sprawy, nie dlatego, że robimy o coś hałas, tylko że być może to dotrze do osób, które właśnie już kupiły farbę olejną i gdzieś tam się wybierają - podkreśla dr hab. Monika Bogdanowska.

Prawdziwą konserwację przeszedł obraz w kościele w Orchówku nad Bugiem. Płótno pochodzi z XVII, może XVIII wieku. Efekty pracy profesjonalnej konserwatorki wzbudziły jednak wątpliwości, które zbada komisja ekspercka.

- Co się miało stać, to się stało, obraz wisi na ścianach kościoła. W związku z tym zawsze można wrócić tutaj do początku, czy do naprawy tego, co ewentualnie źle zostało zrobione - mówi dr Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków.

Źródło: Fakty TVN