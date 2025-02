Od dziś żadna kobieta nie będzie musiała udowadniać, że się broniła, stawiała opór i walczyła z gwałcicielem. Brak zgody na seks to podstawa definicji gwałtu. Karane będzie wykorzystywania kobiet odurzonych czy nieprzytomnych. Ale domniemanie niewinności pozostaje.

Kiedyś odsyłano je z kwitkiem, teraz będą objęte ochroną prawną

- Te osoby do tej pory odsyłano z kwitkiem, traktując je jako osoby, które być może tego chciały. Dzisiaj te wszystkie osoby będą objęte ochroną prawną - wskazała Anita Kucharska-Dziedzic.

Jedno pytanie - do sprawcy

Zamiast tych pytań - jedno, do sprawcy: "Czy miał pan zgodę na seks?".

- Będzie miał o tyle gorzej, że na swoją obronę nie będzie mógł podnosić chociażby tego, że nie stosował przemocy, nie groził, że to był "dobrowolny" stosunek - wyjaśnił dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To, co się nie zmienia, to domniemanie niewinności dla potencjalnego sprawcy i kara za fałszywe zeznania dla domniemanej ofiary. A dowody na gwałt musi znaleźć prokurator.