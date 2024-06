Od czerwca badania prenatalne są za darmo dla wszystkich kobiet w ciąży. Mogą uratować życie

Wystarczyło znieść limit wieku - to było trzy tygodnie temu - by na badania prenatalne zaczęło zgłaszać się o wiele więcej pacjentek. Badania są za darmo. Wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Warto, bo można wykryć wady płodu i można je leczyć jeszcze w łonie matki.

To tylko pół godziny, a daje spokój na kolejne miesiące. - To pierwsza ciąża, pierwsze dziecko, więc zawsze stres i nerwy. Jeżeli upewnię się, że wszystko jest dobrze, to jestem spokojniejsza - mówi jedna z pacjentek. - Daje to bardzo duży spokój później w czasie ciąży, więc jak najbardziej polecam - mówi inna pacjentka.