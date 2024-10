O zjednoczeniu dobrze albo wcale. "Trzeba mieć dobrą pamięć, ale krótką"

Od soboty Zjednoczona Prawica ma być jeszcze bardziej zjednoczona, bo Prawo i Sprawiedliwość ma wtedy oficjalnie połączyć się z Suwerenną Polską. Jarosław Kaczyński twierdzi, że to wzmocni partię, a kto sądzi inaczej ma raczej połknąć język. To jednak u progu kongresu podsyca pytania o podziały.

"W polityce trzeba mieć dobrą pamięć, ale krótką” - tak Jarosław Kaczyński podsumował decyzję o połączeniu lub, jak mówi się w PiS-ie, o wchłonięciu partii Zbigniewa Ziobry.

W PiS-ie przekaz jest więc jasny - o zjednoczeniu na prawicy, które nastąpi na sobotniej radzie politycznej, politycy obu partii mają mówić tylko dobrze albo wcale. - W jedności siła - komentuje Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Strategia szerokiego namiotu - mówi Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

To oznacza, że po 13 latach od wyrzucenia Ziobry i jego ludzi z PiS-u, po latach rozłamu, potem wspólnych rządów, tarć i sporów na linii Ziobro-Morawiecki, czas na powrót. - Potrzebna jest konsolidacja na prawicy - podkreśla Jarosław Kaczyński.

Nawet jeśli połączenie z partią Ziobry to wciąż duży problem dla niektórych polityków PiS-u, to dziś publicznie i oficjalnie nikt nie powtarza opinii podobnych do słów Michała Dworczyka. Choć, co warto podkreślić, głosowanie w tej sprawie będzie tajne.

Dworczyk o Ziobrze: nie można być wyrachowanym cynikiem grającym na siebie

"Najgorszy moment" dla Suwerennej Polski

Najnowszy sondaż dla "Gazety Wyborczej" to dobra wiadomość dla liderów obu największych partii. Z jednej strony to Koalicja Obywatelska i Donald Tusk mają dziś największe poparcie, ale z drugiej strony to PiS oraz Konfederacja mieliby w Sejmie większość i mogliby stworzyć rząd.

Czy zjednoczenie z PiS-em jest porażką politycznego projektu Zbigniewa Ziobry? - W żadnym razie. Suwerenna Polska jako byt polityczny funkcjonuje kilkanaście lat. Ma swoją tożsamość - przekonuje Michał Wójcik, poseł Suwerennej Polski.

Politycy Suwerennej Polski wejdą do władz PiS-u, dostaną stanowiska dwóch wiceprezesów i miejsce w nowopowstałym komitecie wykonawczym, na którego czele stanie Mariusz Błaszczak, a ważnym politykiem będzie tam Przemysław Czarnek. - Stworzenie młodego, dynamicznego ciała na prawicy - komitetu wykonawczego złożonego z młodych, 30-, 40-letnich polityków - zapowiada poseł PiS Jan Dziedziczak.

Jedną z osób, która ma odnawiać PiS z ramienia Suwerennej Polski - według informacji Wirtualnej Polski - jest poseł Dariusz Matecki. To polityk, który może usłyszeć zarzuty w związku z aferą dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości.

- Ten moment Zbigniewa Ziobry i dla jego środowiska jest najgorszym momentem. Oni są bardzo słabi, oni nie mają wyjścia - uważa Stanisław Kostrzewski, były skarbnik Prawa i Sprawiedliwości. To też, jak mówi się w PiS-ie, najlepszy dla moment dla Jarosława Kaczyńskiego, by ich do partii przyjąć.

Źródło: Fakty TVN