Nie w górach, a we własnym domu. "Hipotermia miejska" najczęściej dotyka osoby starsze

Coraz częstsze są przypadki hipotermii nie w górach, ale w mieście i nie podczas spaceru na mrozie, ale podczas spania we własnym, zimnym domu. Najczęściej dotyka to starsze osoby. Policjanci ostatnio pomogli pani Eugeni - rozpali jej w piecu i nanieśli opał.

- Seniorka zadzwoniła do policjantów z prośbą o pomoc, poinformowała, że skończył jej się opał. Policjanci nie zostawili jej samej, przyjechali, odwiedzili - informuje podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. - Narobił drzewa, to ja to trzy dni miałam - opowiada kobieta.

Policjanci rozpalili w piecu i dzięki temu schorowana seniorka mogła się ogrzać i coś ugotować. Nawet jeśli to nie rozwiązało problemu pani Eugeni na stałe, to interwencja mogła zapobiec nieszczęściu.

Umierają z wychłodzenia we własnych domach

- Hipotermia miejska. Osoby starsze, żyjące na granicy minimum socjalnego, to jest ta grupa, która jest najbardziej na to wrażliwa i najbardziej w tym wszystkim zapomniana - zwraca uwagę dr Sylwariusz Kosiński z Pracowni Medycyny Gólarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Bywa, że jak zespoły ratownictwa medyczne wchodzą do pomieszczeń, to znajdują te starsze osoby, gdzieś zwinięte w kąciku, w przypadku hipotermii tej tak zwanej miejskiej. Ten proces zazwyczaj występuje bardzo powoli. Wychładzamy się w przeciągu na przykład dwóch tygodni do granicy zatrzymania krążenia, albo do utraty przytomności wcześniej - wskazuje dr Sylwariusz Kosiński.