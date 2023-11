Nie milkną echa słów prezesa PiS. "Takie wystąpienia zatruwają święto narodowe"

Polska świętuje obchody 11 listopada. Święto Niepodległości to doskonała okazja, by być razem - wspominać czas niewoli i drogę Polski do zwycięstwa. Tym zwycięstwem było również wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. Nie wszyscy się jednak z tego cieszą. Gdy Donald Tusk mówi o jedności, Jarosław Kaczyński straszy anihilacją przez Niemcy.

W sobotę Polska celebrowała Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju odbywały się liczne wydarzenia, gdzie zazwyczaj panowały nastroje patriotyczne, a na twarzach gościły uśmiechy. Wczesnym rankiem można było wysłuchać przesłania Donalda Tuska. - My, naród jesteśmy jednością. Jeśli ktoś używa słowa "naród", by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi. Jeśli ktoś słowem "naród" chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo - zaznaczył kandydat demokratycznej opozycji na premiera.

Politycy różnych opcji składali wieńce pod pomnikami w miejscach pamięci - z jednoczącym przekazem. - Dla każdego jest miejsce w Rzeczpospolitej. Dla każdego miejsce jest. Niezależnie jakie ma poglądy - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W południe rozpoczęły się obchody centralne. Politycy PiS-u zaprezentowali się jako wciąż najważniejsze osoby w państwie. To pewnie wkrótce się zmieni, ale na razie jeszcze z trybuny honorowej mogli wysłuchać przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent mówił, że zagrożeniem dla niepodległości jest Rosja. - Nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma. Możemy być pewni, że się nie zatrzyma - ocenił Andrzej Duda. Chwilę potem prezydent zaakcentował też dystans do państw zachodnich. - Bądźmy w sojuszach, ale mądrze - zaznaczył. Andrzej Duda nie powiedział, o co mu chodziło.

Prezydent: niechże efekt pamięci historycznej budującej się od 105 lat będzie dla nas najważniejszym drogowskazem na przyszłość

Echa słów prezesa?

Słowa Andrzeja Dudy mogą być echem przemówienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że Unia Europejska dąży do odebrania nam niepodległości i likwidacji Polski, a wręcz do "anihilacji polskiego państwa". W Unii jesteśmy od niemal 20 lat. Polska rozwija sie jak nigdy. Mówiono o tym często także podczas uroczystości 11 listopada. Polska jest niepodległa. Partia prezesa Kaczyńskiego trzykrotnie wygrała tu demokratycznie wybory. Teraz demokratycznie pewnie będzie musiała oddać władzę - stąd może złość i oskarżenia wobec opozycji. - Na czele tej koalicji (demokratycznej opozycji - przyp. red.) stoi partia nie polska, a niemiecka - podkreślił Kaczyński. Innymi słowy - miliony Polaków usłyszały od prezesa, że zagłosowali na niemieckich agentów czy może zdrajców.

Prezes - stojąc pod pomnikiem Piłsudskiego - przemawiał tak, jakby ciągle trzeba było walczyć z zaborcami. - Jestem przekonany, że nowy rząd zadba o interes Polski - uspokaja Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Inni politycy koalicyjni mówią, że prezes PiS niepotrzebnie psuje narodowe święto. - Cały czas nie może pogodzić się z porażką i będzie na prawo i lewo utyskiwał - zaznacza Tomasz Trela z Nowej Lewicy. - Takie wystąpienia zatruwają święto narodowe - ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.

To, w jaki sposób wypowiadał się prezes PiS, wyraźnie kontrastuje z radosną i świąteczną atmosferą w wielu miejscach w kraju. Zresztą - sam premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że my - Polacy - radośnie świętujemy to, co nas łączy, a nie dzieli.

