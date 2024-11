Nawet umiarkowany wysiłek fizyczny wydłuża życie - przekonują kardiolodzy

O tym, że trening poprawia kondycję, wie każdy sportowiec. Lekarze przekonują, że to samo dotyczy serca. Umiarkowany wysiłek fizyczny może być dla nas zbawieniem. Przekłada się nie tylko na lepsze, ale i na dłuższe życie. Kardiolodzy mają na to dowody.

Pan Andrzej Miernicki ma 71 lat i szereg chorób. Właśnie karetka przywiozła go do szpitala, bo dostał zawału serca. - Swoim lekceważącym postępowaniem doprowadziłem do tego, że się znalazłem w szpitalu - przyznaje.

- Ludzie biegają, ale ja nie potrafiłem. Nie potrafiłem stu metrów przejechać na tym rowerze, musiałem zejść, schować rower do komórki - mówi Andrzej Miernicki. Zawał serca udało się u niego opanować. Pozostają jednak cukrzyca i jej powikłania. - To jest przykre, że człowiek mając 71 lat, dopiero teraz rozumie, co to jest ruch - twierdzi.