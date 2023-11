Na medycynę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może się dostać każdy. Udowodnił to szwedzki dziennikarz

czytaj dalej

W samo południe liderzy demokratycznej opozycji podpisali umowę koalicyjną. Zrobili to w Senacie, bo - jak mówił Donald Tusk - to miejsce przez ostanie cztery lata było bastionem demokracji, mając tylko jeden głos przewagi. Dla wszystkich liderów ważne było również to, by umowę podpisać w przeddzień Święta Niepodległości. Premierem nowego rządu będzie Donald Tusk, wicepremierami Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Marszałkiem Sejmu przez pierwsze dwa lata kadencji będzie Szymon Hołownia, potem zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Na czele Senatu z kolei stanie Małgorzata Kidawa-Błońska.