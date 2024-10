Minister sportu marzy o igrzyskach olimpijskich w Polsce. "Jesteśmy silnym krajem w Europie, więc dlaczego nie?"

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras wierzy, że w Polsce można zorganizować igrzyska olimpijskie. Podkreśla, że to wielki projekt i zaprasza do niego wszystkich - nie tylko znanych, nie tylko sportowców, także zwykłych ludzi i polityków każdej opcji.

Igrzyska olimpijskie w Polsce - pomysł może się wydawać z kosmosu, ale ma poparcie wśród sportowców. - Ja zawsze jestem za tym, żeby marzyć. Myślę, że w moim przypadku to od dzieciństwa naprawdę działało i działa - wyznaje tenisistka Magda Linette. - Każdy mały zawodnik czy zawodniczka marzy o tym, że zostanie kiedyś mistrzynią czy mistrzem olimpijskim. Także to może być nasze marzenie realne - twierdzi dwukrotny mistrz olimpijski w judo Waldemar Legień.

Dla sportowców marzenie o igrzyskach wydaje się całkowicie naturalne. - Duży koszt, ale byłby to ogromny marketingowy plus dla naszego kraju - uważa były koszykarz Marcin Gortat.

Polska mogłaby zorganizować igrzyska olimpijskie najwcześniej za 16 lat i chodzi o to, by to marzenie stało się udziałem całego społeczeństwa. - Jeśli środowisko sportowe, jeśli ludzie polskiego sportu, nie udowodnią polskiemu społeczeństwu, że warto ten projekt stworzyć, to to się nie uda - podkreśla Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki.