Michał Szczerba: myślę, że nawet neo-sędziowie mają elementarne poczucie odpowiedzialności

Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Jeśli stwierdzi, że są nieważne, to zgodnie z konstytucją wybory muszą zostać zorganizowane jeszcze raz. Orzekanie w tej sprawie to zadanie Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, ale w jej skład wchodzą tzw. neo-sędziowie, których status jest kwestionowany w świetle wyroków między innymi europejskich trybunałów.

Problem z izbą Sądu Najwyższego

- Być może za dużo się na niego nazbiera i będzie go trzeba (Karola Nawrockiego - przyp. red.) na ostatniej prostej podmienić. Gdyby to była Szydło, byłby to zaskakujący moment kampanii - ocenia Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy.