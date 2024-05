Maciej Świrski, szef KRRiT, odpowie za swoje czyny. "Z takimi talibami powinien się zmierzyć Trybunał"

Jest wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minister kultury i dziedzictwa podkreślił, że ten wniosek to jest 50-stronicowy akt oskarżenia wobec człowieka, który mówił o sobie, że jest talibem Prawa i Sprawiedliwości. Co dokładnie jest w tym wniosku?

- Pierwsza to jest kwestia nieprawnego zaniechania finansowania mediów publicznych. Druga to jest stronnicze postępowanie wobec mediów o kapitale prywatnym - wymieniał Bartłomiej Sienkiewicz. Akt oskarżenia, który trafił do Sejmu, i pod którym podpisują się posłowie, liczy 50 stron. Na każdej jest opisany przypadek łamania prawa przez Świrskiego. W sumie to 11 zarzutów, którymi zajmie się teraz Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.