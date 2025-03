Lawinowo rośnie liczba chorych na odrę. Grozi nam epidemia?

Coraz więcej Europejczyków, niestety, doświadcza tego na własnej skórze: okropna plamistogrudkowa, czerwona wysypka, która zaczyna się za uszami, a potem schodzi na twarz, szyję i niżej. To początek odry. W zeszłym roku w regionie europejskim zachorowało na nią prawie 130 tysięcy osób. To gigantyczna liczba: dwa razy więcej niż w 2023 roku i najwięcej od ponad ćwierćwiecza.

- Odra powróciła i jest to sygnał ostrzegawczy. Bez wysokiego wskaźnika szczepień nie ma bezpieczeństwa zdrowotnego - ostrzega dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

Epidemicznie region europejski to Europa plus kraje byłego Związku Sowieckiego. Z tych prawie 130 tysięcy, 40 procent, a więc bardzo dużo, to dzieci poniżej piątego roku życia. I trudno się dziwić, skoro na tym obszarze w 2023 roku aż pół miliona dzieci nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze.

- My nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, jeśli będą do Polski przybywać osoby z odrą. Pamiętajmy, że w Polsce odra przede wszystkim zaczyna się od osób, które do Polski odrę przywożą i potem dochodzi do takich mikroognisk - wskazuje dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.