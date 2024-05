Jurgiel zawieszony za utracony sejmik? "Fakty" TVN: bardziej prawdopodobna jest inna wersja

W trakcie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości pękają wieloletnie więzy lojalności. Są za to spory, podgryzanie, podstawianie nogi, a także karząca ręka prezesa. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii Krzysztofa Jurgiela, krytykowanego przed laty ministra rolnictwa. O co poszło? W tej politycznej grze na Podlasiu padają nazwiska Sasin i Wąsik.

Krzysztof Jurgiel w partii należy do grupy najwierniejszych z wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tę grupę określa się nawet mianem "zakonu". Teraz Jurgiel został zawieszony.

"Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z dniem dzisiejszym p. Krzysztof Jurgiel, członek Prawa i Sprawiedliwości w woj. podlaskim, został zawieszony w prawach członka PiS" - napisał na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. W taki sposób Prawo i Sprawiedliwość poinformowało o zawieszeniu polityka, który należy do "zakonu Porozumienia Centrum" - pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, która upadła i zamieniła się w PiS. Ci, którzy zostali przy Kaczyńskim, należą do partyjnej elity.

Jurgiel: nie znam powodu

- To, co napisał pan rzecznik prasowy, przeczytałem, ale nie znam powodu, także nie będę nic komentował do czasu, jak będą (znane - przyp. red.) powody. Wtedy chętnie zrobię konferencję prasową - mówi o całej sprawie Krzysztof Jurgiel, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Co na to pozostali politycy PiS? - Widocznie były powody, taka jest decyzja pana prezesa - komentuje europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. - Ja ufam jego (Kaczyńskiego - przyp. red.) wyborom - mówi Anna Fotyga, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. - Nie znam sprawy zawieszenia. Nie, nie znam tej sprawy - odpowiada Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Jurgiel zawieszony w prawach członka PiS TVN24

Sprawę zawieszenia Jurgiela frakcje w Prawie i Sprawiedliwości wykorzystują do wewnętrznej walki. Ludzie bliscy Jackowi Sasinowi podsuwają wersję o karze za utracony sejmik podlaski, ale tam sytuacji pilnował osobiście szef podlaskich struktur, Jacek Sasin. I nie dopilnował.

Krzysztof Jurgiel jako europoseł miał minimalny wpływ na to, co się stało w podlaskim sejmiku. No i jeszcze raz należy podkreślić - Jurgiel należy do grupy "najwierniejszych z wiernych" w partii.

Co stoi za decyzją Kaczyńskiego?

Według informacji "Faktów" TVN za usunięciem Krzysztofa Jurgiela nie stoi też Jarosław Zieliński, co również kolportują ludzie Jacka Sasina, by zaszkodzić Jarosławowi Zielińskiemu, bo i on atakował Jacka Sasina. - Oczywiście, najwyższe wyniki uzyskał Jacek Sasin, który był na pierwszym miejscu listy i Adam Andruszkiewicz, przy potężnej kampanii, co dużo mówić, bardzo wyraźnym wsparciu i ułatwieniu rządowym - mówił w 2023 roku Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jak ustaliły "Fakty" TVN, bardziej prawdopodobna jest druga wersja zdarzeń, związana z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z Podlasia - Maciejem Wąsikiem, który również należy do zakonu Porozumienia Centrum.

Ze względu na Pegasusa na mazowieckiej liście PiS-u nie chciał Wąsika Marek Suski. Bylego wiceministra spraw wewnętrznych nie chciał też na Podlasiu Krzysztof Jurgiel.

Po drugie Krzysztof Jurgiel chciał zająć miejsce Wąsika na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Według informacji "Faktów" TVN, właśnie to zdecydowało o zawieszeniu. Chodziło o zdyscyplinowanie partii.

To, jak wygląda sytuacja na Podlasiu, opisał prezesowi PiS lokalny działacz na spotkaniu w Dąbrowie Białostockiej. Kaczyński do rozmowy na temat partii zaprasza po wyborach i wtedy też zapadnie decyzja dotycząca zawieszonego Krzysztofa Jurgiela. Według informacji "Faktów" TVN, ciągle nie ma decyzji o wyrzuceniu go z partii.

Źródło: Fakty TVN