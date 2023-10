Konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie został unieważniony. Pracownicy nie kryją radości

Tak jak zawsze pracownicy krakowskiego teatru stali murem za swoim dyrektorem, tak i teraz cieszą się razem z nim. - Myślę, że dzisiaj rano wszyscy wreszcie odetchnęli. Mogą oddychać spokojnie - mówi Edyta Sotowska-Śmiłek, zastępczyni dyrektora ds. komunikacji marketingowej. - To jest właściwie prezent od losu na to 130-lecie - dodaje Lidia Bogaczówna, aktorka.

Incydent z kopertą

Choć to, co wystawia Teatr Słowackiego cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, władzy podoba się już mniej, czego nie ukrywał na przykład minister edukacji Przemysław Czarnek. Urząd marszałkowski na razie nie informuje o tym, co dalej, ale przewodniczący komisji - jak mówi - ma jedno życzenie. - Ja bym bardzo chciał, żeby w ciągu kilku miesięcy ten konkurs został rozstrzygnięty - mówi Bylica.

Póki co dyrektor teatru się nie zmienia. - Podane są powody proceduralne, ale nie bez znaczenia są wyniki wyborów z 15 października - uważa Sotowska-Śmiłek. - Nareszcie możemy wziąć się do roboty. Do tego, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli do wolności słowa - podkreśla Lidia Bogaczówna.