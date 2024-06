Kolejna afera z udziałem polityków w Wielkiej Brytanii. Czy Torysów czeka największa w historii wyborcza porażka?

Brytyjscy posłowie Partii Konserwatywnej znali datę przedterminowych wyborów zanim zostały ogłoszone. Poszli więc do bukmachera i obstawili ten termin, by nieco się wzbogacić. Jeszcze ciekawszy jest przypadek polityka Partii Pracy, który obstawił własną przegraną. Wszystkimi zajmie się teraz Komisja ds. Gier Hazardowych.

Na ostatniej prostej wyścigu po klucze do drzwi na Downing Street jedynym tematem kampanii jest nieuczciwość polityków. Co najmniej dwójka kandydatów na posłów Partii konserwatywnej i kilku innych współpracowników premiera Rishiego Sunaka wygrało tysiące funtów na zakładach u bukmacherów, najpewniej oszukując. Nawet część Torysów krytykuje działania swoich kolegów i szefa.

Dwójce kandydatów na posłów odebrano poparcie partii, co niewiele zmienia, bo jest już za późno, by skreślić ich z list wyborczych. Podobnie jest w przypadku posła Partii Pracy, która tak samo ukarała swojego kandydata za to, że obstawił własną przegraną.

"14 lat rządów Torysów zawiodło Brytyjczyków"

- Wygląda na to, że Konserwatyści mogą dostać bliżej 100 niż 200 mandatów, co będzie dla nich druzgocące. Do pewnego stopnia jest za to odpowiedzialny Nigel Farage, ale to przede wszystkim 14 lat rządów Torysów zawiodło Brytyjczyków - ocenia profesor Tim Bale, politolog z Queen Mary University of London.