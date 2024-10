Kluczowy stan, który ucierpiał w ostatnich kataklizmach. Jak wygląda kampania w Karolinie Północnej?

Metoda door-to-door

Karolina Północna to jeden z siedmiu kluczowych stanów wahających się, którego do zwycięstwa, czyli do zebrania 270 głosów elektorskich, potrzebuje przede wszystkim Donald Trump. Bo to on wygrał tam już dwukrotnie, co ekipa Kamali Harris próbuje tym razem odwrócić. Madison Sings jest szefową wolontariuszy sztabu Harris, którzy od drzwi do drzwi chodzą i rozmawiają z wyborcami. Sztabowcy doskonale wiedzą, kto, gdzie i jak głosował. Dlatego lista adresów jest precyzyjnie przygotowana. W tym ostatnim tygodniu pukają głównie do demokratów. - Stąd bierze się frekwencja. Chcemy zapukać do drzwi zarejestrowanych demokratów, którzy nie głosowali w ostatnich latach i porozmawiać o głosowaniu, bo to są naprawdę ważne wybory mówi Madison Sings, szefowa sztabu Kamali Harris w Asheville.