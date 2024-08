Ale to nie wystarczyło, by pozostał nieuchwytny dla specjalnej grupy śledczych z policji.

Kogo szukają specjalne wydziały pościgowe?

- Środki finansowe pozwalają na zdobycie fałszywych dokumentów i pozwalają na to, żeby wynajmować sobie mieszkania na tak zwanych słupów, co poszukiwani często robią - tłumaczy oficer operacyjny.

Często przestępcy ukrywają się za granicą

Często przestępcy ukrywają się za granicą. Ale i tam wpadają. Skomplikowaną międzynarodową akcję przeprowadzili poznańscy policyjni łowcy głów. Poszukiwanego listem gończym na całym świecie Polaka namierzyli na Morzu Śródziemnym. Pływał jachtem, zawijał do portów w wielu krajach, ale był bardzo ostrożny. Do czasu.

Na jacht z zakupów już nie wrócił. Trafił do celi miejscowej policji i w wyniku ekstradycji - do Polski. - Każdą osobę można znaleźć. To tylko kwestia sił i środków i czasu na to potrzebnego - mówi oficer operacyjny.