Józef Peruga ma 85 lat i właśnie przystąpił do matury. "Zdam, dobra. Nie zdam, też dobra"

Myślę, że nawet jeżeli moje życie jutro miałoby się skończyć, to jest to warte tych wszystkich żyć, które udało się przez ten czas uratować - mówił w "Faktach po Faktach" Damian Duda, medyk pola walki z fundacji "W międzyczasie", który przebywa na froncie w ukraińskim Donbasie. Jak opowiadał, Rosjanie strzelają do medyków nawet kiedy ewakuują poszkodowanych.