Jak Andrzej Duda będzie współpracował z nowym rządem? "Ważna jest nie tylko wola polityczna"

Prezydent sprawuje władzę - co najwyraźniej widać, kiedy wetuje ustawy, albo kieruje je przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Rola prezydenta jest też duża, kiedy ma desygnować premiera.

Cezary Tomczyk jako rzecznik rządu pracował z premier Ewą Kopacz. Pamięta on sytuację, gdy Andrzej Duda nie chciał podać ręki urzędującej premier. Podczas uroczystości na Westerplatte prezydent odwrócił się i odszedł, gdy do zebranych gości podeszła premier Kopacz. Po ośmiu latach Andrzej Duda znów będzie musiał koabitować. Jak się zachowa? - Chciałabym bardzo, żeby prezydent Duda wyrwał się z tych PiS-owskich szponów i zachowywał się jak pierwsza osoba w państwie - podkreśla Agnieszka Pomaska, posłanka PO.

Największą bronią prezydenta jest prawo weta lub skierowanie ustawy - bez podpisu - do Trybunału Konstytucyjnego. Nowy rząd szykuje nie tylko nowy budżet, ale też ustawy, które mają zapobiec wzrostowi inflacji czy cen energii - ewentualny brak podpisu może mieć bardzo poważne skutki. - Wątpię, żeby były kłopoty w obszarach gospodarczych, systemu ochrony zdrowia. Ale takie mogą pojawić się na przykład przy zmianach legislacyjnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości - jest zdania Dariusz Klimczak, poseł PSL. To prezydent był współautorem części zmian w sądownictwie, które teraz trzeba odkręcać, by dostać pieniądze na KPO. - Jeśli pan prezydent będzie miał w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć pacjentom, inwestorom, przedsiębiorcom, samorządowcom, emerytom, rencistom i całej Polsce "mam was w nosie, będę blokował te ustawy", to ja gratuluję takiej odwagi - oświadcza Izabela Leszczyna, posłanka PO.