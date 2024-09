Fundacja TVN pomoże odbudować szpital w Nysie. Wesprzeć tę akcję mogą też widzowie

Pracownia diagnostyki obrazowej to jedno z najważniejszych miejsc, bez którego szpital nie może działać. Półtorametrowa fala wody i błota z naddatkiem wystarczyła, żeby zniszczyć wart półtora miliona złotych tomograf komputerowy w szpitalu w Nysie. Stan drugiego urządzenia jest identyczny. Oba nadają się do wyrzucenia. Najbardziej jednak bolesna strata to komora hipebaryczna, która była jedyną w całym województwie opolskim. Do tego rezonans magnetyczny, kilka urządzeń USG i całe laboratorium diagnostyczne.