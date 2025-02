Edukacja klimatyczna ma stać się częścią podstawy programowej w szkołach

Edukacja klimatyczna ma trafić do podstawy programowej. Idea jest prosta: jeśli młode pokolenie nie pozna, z jakim problemem się mierzy, to kolejne pokolenia będą miały poważny problem. Ze wszystkim.

Tajną bronią MEN w tej ekorewolucji mają być eksperci, którzy znaleźli się w zespole do spraw edukacji klimatycznej, a wśród nich naukowcy, aktywiści, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

- To nie jest kwestia abstrakcyjna, kwestia ochrony misiów polarnych, cała ta ochrona klimatu, tylko coś, co ma podnieść naszą jakość życia - zwraca uwagę Marcin Popkiewicz, dziennikarz naukowy, popularyzator nauki.

O tym, że świat się zmienia, dzieci słyszą głównie z telewizji

Kryzys klimatyczny już tu jest. Coraz częstsze, dłuższe i coraz silniejsze pożary, powodzie, susze czy huragany to informacje, które niemal codziennie płyną ze świata i z Polski.

- Jako rodzice mamy doświadczenie, że tej edukacji klimatycznej w szkołach nie ma. Do tej pory nie było. Te tematy były traktowane bardziej po macoszemu - wskazuje Kamila Kadzidłowska z Fundacji Rodzice Dla Klimatu.

To właśnie ma się zmienić. - Ta zmiana, która wiąże się z trendem klimatycznym, zdefiniuje nasze życie na kolejne dekady, jeżeli nie setki lat - ocenia Joanna Mucha, wiceministra edukacji narodowej z Polski 2050.

To nie będzie oddzielny przedmiot. "Jest nam potrzebny sojusz nauk"

- Jest nam potrzebny sojusz nauk. Sojusz nauk przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, wszelkich. My reprezentujemy tu różne dyscypliny - wskazuje prof. Piotr Skubała, ekolog, etyk środowiskowy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Treści dotyczące ocieplenia klimatu mają być częścią lekcji fizyki, chemii, geografii, WOS-u czy historii, tak by uczniowie nie tylko znali podstawowe fakty, ale także umieli wyłapać bardzo powszechną w mediach społecznościowych dezinformację.

- Jesteśmy nieodporni na dezinformację i na greenwashing (marketing, który wprowadza w błąd, prezentując produkt jako ekologiczny - red.). Jak bardzo wpływa to na zdrowie publiczne, i jak bardzo tracimy szansę, by tym zmianom klimatu zapobiegać - mówi Kamila Kadzidłowska.

Energetyka odnawialna będzie tworzyła dużo miejsc pracy

- Żeby nasze dzieciaki, młodzież mogły mieć szansę na nowym rynku pracy, tym zielonym rynku pracy - wskazuje dr Małgorzata Snarska-Nieznańska z Fundacji Code for Green.

Już dziś wszelkie wyliczenia mówią, że to energetyka odnawialna stworzy znacznie więcej miejsc pracy niż górnictwo. Podobnie będzie w innych branżach, o czym już od dawna z powodzeniem uczy Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej.

- Jest to dla nich ważne, by mieli świadomość tego, co za 20 lat może się wydarzyć, jeżeli faktycznie nie zadbamy o ten problem - podkreśla Klaudia Jakubek z Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej w Urzędzie Miasta Krakowa.