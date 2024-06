Wśród wielu stereotypów ten jest wyjątkowo groźny. To nieprawda, że prawdziwy mężczyzna nie potrzebuje ani lekarzy, ani badań. Potrzebuje, jak każdy, kto o siebie dba. Dzień Ojca to świetna okazja, by o tym przypomnieć.

Ojcowie mają swój dzień, ale mają też swoje obowiązki. Wie o tym pan Marek Podgórski, też jest ojcem, a do tego nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Romualda Traugutta w Częstochowie. Tuż przed końcem roku szkolnego nagrał wśród uczniów sondę internetową z pytaniem: "czego ojciec powinien nauczyć syna?".

"Szacunku do kobiet i tego, jak sobie radzić w ciężkich sytuacjach", "miłości, jak zrozumieć drugiego człowieka, jak kochać swoją własną mamę" - to tylko niektóre odpowiedzi uczniów.

- Przy okazji, jak kochać siebie samego, czyli dbać o własne zdrowie - dodaje urolog z Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, profesor Piotr Radziszewski.

"Urolog to jest przyjaciel każdego faceta"

- Dzisiaj Dzień Ojca. Zadbajmy o naszych rodziców, zadbajmy o naszych ojców. Dwie rzeczy, które chciałbym przekazać: po pierwsze, każdy tata powinien zaprzyjaźnić się z urologiem, bo urolog to jest przyjaciel każdego faceta - mówi Piotr Radziszewski.

Przed wizytą u urologa, albo i bez tej okazji, warto, aby ojcowie co roku robili sobie badanie moczu i badanie krwi, w tym badanie PSA, wykrywające raka prostaty. Przynajmniej tyle i aż tyle. Dzięki temu zyskają cenną wiedzę na temat swojej bieżącej kondycji.

Sygnałem alarmowym mogą być problemy z potencją

Dobra kondycja ojcom jest niezbędna do walki z trudami codzienności, a tych nie ubywa. Wiedzą o tym doskonale bohaterowie wystawy Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, między innymi Piotr Bartoszewski, ojciec znajdującej się pod opieką hospicjum Kasi.

- Patrzenie, jak bardzo szybko ucieka mi czas, który mi został. To jest najtrudniejsze - przyznał ojciec Kasi Piotr Bartoszewski zapytany o to, co dla niego jako ojca jest największym wyzwaniem.

Dlatego nie marnujmy tego czasu. Dobre zdrowie zagwarantuje, że będziemy mieć go więcej. Każda choroba wcześnie wykryta jest do kontrolowania i wyleczenia.

- Problemy z potencją? Zgłośmy się nie tylko do urologa, ale również do kardiologa, bo to może być sygnał ostrzegawczy, że coś dzieje się z naszym serduszkiem, a przecież każdy tata chce długo żyć, żeby zobaczyć karierę swojego syna - apelował Piotr Radziszweski. Albo córki. I jak najdłużej im towarzyszyć - także w życiu dorosłym.

Źródło: Fakty TVN